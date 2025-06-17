Застрявших под капотом машины новорожденных котят спасли на севере Москвы

В Марьиной Роще спасли застрявших под капотом новорожденных котят

Новорожденных котят спасли в московском районе Марьина Роща. Они застряли под капотом одного из автомобилей, сообщил источник 360.ru.

Хозяйка автомобиля рассказала, что котята находились во внутренностях машины два дня.

«А я ездила и не знала, кошка родила под капотом. Достали до приезда МЧС, помогли прохожие, которые слышали, что котята пищат», — отметила она.

В итоге удалось вытащить троих котят, а кошка сбежала.

Ранее московские спасатели вытащили котенка из трубы в подвале дома. Он несколько дней находился в вертикальном колодце и жалобно мяукал.

Также операцию по спасению застрявшего в окне дома сфинкса провели в городе Березовском в Свердловской области. После нескольких попыток животное удалось вытащить из ловушки.