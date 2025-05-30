Операцию по спасению застрявшего в окне сфинкса провели на Урале

В городе Березовском в Свердловской области спасли кошку, застрявшую в оконной раме. Об этом сообщило сообщество «Сила Березовского в людях» Вконтакте.

«Сегодня спасли кошку, которая застряла в оконной раме и кричала от боли. К счастью, это был первый этаж, и неравнодушные прохожие помогли вовремя. Жизнь „лысика“ спасена», — заявили в группе.

На видео, прикрепленном к посту, кошка была зажата в оконной раме и не могла выбраться. Мужчина обмотал руку пеленкой и аккуратно пытался вытащить ее. После нескольких попыток животное удалось вызволить из ловушки.

В группе посоветовали внимательнее следить за питомцами. Окна часто становятся причиной их травм. Чтобы обезопасить любимца, ветеринары рекомендуют установить ограничители открывания окон и специальные сетки «анти-кошка». Обычная москитная сетка не надежна, коты легко могут порвать ее когтями.

Ранее спасатели вытащили котенка из трубы в подвале дома в Москве. Он находился в вертикальном колодце несколько дней и жалобно мяукал.