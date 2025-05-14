«Доставали 40 минут». Московские спасатели вытащили из трубы крошечного котенка

Спасатели вытащили маленького котенка из трубы в подвале дома в районе Некрасовка в Москве. Животное провело в вертикальном колодце несколько дней, пока на его жалобные крики обратили внимание жильцы первого этажа, рассказала 360.ru неравнодушная москвичка.

Девушка сообщила, что о котенке ей рассказала женщина, которая кормит в этом доме кошек. Мяуканье слышалось из подвала. Жильцы предприняли попытки добраться до котенка, связывались с ЖЭКом и писали заявление на портале «Мой город». Получить доступ к подвалу удалось только на второй день.

«На второй день пошла сама к отделению аварийной службы. Там сказали, что отправили человека, но мальчик ничего не мог сделать, труба слишком узкая и глубокая. Мне на помощь приехали еще две девочки — мы два раза вызывали МЧС, на второй раз приняли заявку. Приехали доблестные сотрудники, 40 мин доставали, в итоге получилось», — поделилась собеседница 360.ru.

Котенка осмотрел ветеринар, это оказался мальчик возрастом один месяц. У него нет вирусов, ушибов и обезвоживания, провели обработку от блох.

Сотрудники МЧС России в конце апреля спасли на юго-востоке Москвы новорожденных котят, которых бросила мама-кошка в экскаваторе.