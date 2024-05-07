Застрявшие в Хургаде пассажиры одного из рейсов AlMasria прилетели в Москву | 360°

Эксклюзив 07 мая 2024, 10:49 Застрявшие в Хургаде пассажиры одного из рейсов AlMasria прилетели в Москву Пассажирка задержанного в Хургаде рейса AlMasria сообщила о прибытии в Москву РИА «Новости»

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Пассажиры рейса UJ 601 AlMasria Airlines наконец смогли прилететь из Хургады в Шереметьево. О возвращении в Москву 360.ru сообщила одна из туристок.

Ранее женщина рассказывала, что ожидать своего вылета в аэропорту людям приходилось без воды. Некоторые пассажиры были с детьми. Никакой ясности по времени отправления в Москву им не давали.

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«Сидим в аэропорту Хургады. У нас все время переносят вылет, сдвигают каждый час. Непонятно, когда мы вылетаем. Рейса нашего нет на табло. Мы сидим без воды с детьми. И даже нет бумаги в туалете», — жаловалась туристка.

В конце концов самолет смог вылететь из Египта в Россию. Воздушное судно село в Шереметьеве вскоре после полуночи 7 мая.

В АТОР накануне заявили, что задержки рейсов авиакомпании AlMasria Airlines между Москвой, Самарой и Хургадой связаны с техническими причинами

«По информации туроператора Coral Travel, туристы, которые должны были лететь отложенными рейсами, были размещены в отелях. В частности, это касается рейса UJ 602 из Москвы, задержанного почти на сутки», — указали в пресс-службе.

В столице тем, кому это было необходимо, авиакомпания также предоставила проживание, отметили в АТОР, ссылаясь на туркомпанию.