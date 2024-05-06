Никто ничего не говорит. Застрявших в Хургаде туристов до сих пор не отправили в Москву | 360°

Эксклюзив 06 мая 2024, 15:56 Никто ничего не говорит. Застрявших в Хургаде туристов до сих пор не отправили в Москву Застрявшая в Египте туристка рассказала о переносах рейса без объяснений

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Пассажиры одного из задержанных рейсов AlMasria из Хургады в Москву до сих пор не вылетели из Египта. У людей кончается терпение — никакой ясности с полетом нет, еду и воду в аэропорту им никто не предоставляет, поделилась с 360.ru одна из пассажирок.

«Пассажиры вообще сидят вторые сутки. И так же не кормят, и не поят», — возмутилась она.

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По словам женщины, пассажиров размещали в отеле, расположенном в 45 минутах езды от аэропорта. Информацию о том, когда люди смогут улететь в Москву, никто не дает. Сейчас они находятся в воздушной гавани и ждут хоть каких-то данных.

В АТОР ранее заявили, что ситуация с переносами рейсов AlMasria, судя по всему, имеет веерный характер.

В Москве, по данным ассоциации, почти на сутки задержали рейс авиакомпании в Хургаду. В ожидании вылета были сотни пассажиров. В Египте минувшей ночью также задержали вылет двух рейсов.

Причем о причинах происходящего перевозчик не сообщает. В АТОР заявили, что направили запросы туроператорам об организованных туристах, которых коснулась задержка вылетов.