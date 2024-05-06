Отмены рейсов AlMasria в Египет и обратно: что случилось | 360°

Происшествия 06 мая 2024, 12:41 Россияне столкнулись с отменами рейсов AlMasria. Что происходит АТОР: ситуация с отменой рейсов AlMasria носит веерный характер

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Сотни пассажиров почти сутки ждали своего вылета из Москвы в Хургаду. Выполняющая рейсы авиакомпания AlMasria причины происходящего никак не объяснила. Кроме того, есть задержки с вылетами в обратном направлении. О происходящем в беседе с 360.ru рассказали две пассажирки, оказавшиеся заложницами ситуации.

Люди ждут по двое суток

Застрявшая в аэропорту Шереметьево Кристина рассказала, что должна была вылететь 5 мая в 13:00, но сначала рейс задержали до 23:59, а потом перенесли до 01:45.

«Затем потом пришла информация в агентство, где мы покупали [путевки], что рейс будет задержан до 06:00, потом в Шереметьево объявили о том, что в 06:30 будет вылет, потом — что в 09:45. И вот только в 11:00, я так понимаю, открыли посадку», — подчеркнула она.

РИА «Новости»

Кристина обратила внимание, что в похожей ситуации с многократным переносом времени вылета оказались и туристы в Хургаде.

«В чате люди пишут, что по двое суток люди сидят в Хургаде и не могут оттуда выехать», — возмутилась собеседница 360.ru.

«Сидим без воды»

Находящаяся в Египте туристка подтвердила эту информацию. Женщина представилась Татьяной и рассказала, что понимания, когда наконец получится вылететь в Москву, нет.

«Мы сидим в аэропорту Хургады. Нам все время переносят вылет. Сдвигают каждый час. Рейс UJ 601 Хургада — Шереметьево. Непонятно, когда мы вылетаем. Рейса нашего нет на табло. Мы сидим без воды с детьми. И даже нет бумаги в туалете. Люди бунтуют, а все молчат. Никто ничего не знает», — пояснила она

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По словам Татьяны, пассажирам рейса UJ 603 пришлось еще хуже: люди сидят в ожидании двое суток, никакого питания и воды им не предоставляют.

«Мы просто всю ночь не спали, нас из отеля должны были в 08:20 забрать, а из-за переноса забрали в 22:00, и мы всю ночь не спали на этих креслах — только детей смогли положить. Там находились очень долго, в 06:00 нас начали везти обратно. И сейчас кто-то успел час-два вздремнуть», — пожаловалась она.

Сейчас мы дальше тут находимся и не понимаем, что будет дальше, никто не может сказать. Татьяна пассажирка рейса из Хургады

Ситуацию 360.ru прокомментировала и турагент, уточнившая, что один из рейсов из Хургады в итоге вылетел с большой задержкой.

«Туроператор ничего не сообщал. Ссылался на перевозчика AlMasria. Я турагент, только тур продавала. Нас информировали заранее, люди в аэропорту не находились, были в отеле», — пояснила она.

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В AlMasria молчат

На задержки рейсов AlMasria уже обратили внимание в Ассоциации туроператоров России. По данным АТОР, в Москве из-за откладывания вылета почти на сутки в ожидании находились сотни пассажиров.

«Рейс UJ 602 должен был отправиться по расписанию из Шереметьево в 06.55, но вылет задержан до 01:00. Отправление рейса уже неоднократно откладывали», — подчеркнули в пресс-службе.

РИА «Новости»

Помимо этого, с задержкой почти на девять часов вылетел рейс UJ 604 в Хургаду. Самолет должен был отправиться по маршруту в 01:45, а поднялся в небо только утром в 11:09.

О причинах задержки рейсов в AlMasria не сообщают. Очевидно, что ситуация имеет веерный характер. АТОР

Также в ассоциации прокомментировали задержки двух рейсов Al Masria — UJ 603 и UJ 601 — из Хургады в Москву. Первый из них в итоге вылетел с опозданием почти на сутки.

«Мы отправили запросы туроператорам относительно информации об организованных туристах, которых коснулась задержка рейсов», — заключили представители АТОР.

РИА «Новости»

По информации Profi.Travel, рейсы AlMasria, выполняющей чартерные программы в Египет из нескольких российских городов, задерживаются начиная с 4 мая.

С задержками столкнулись пассажиры, которые должны были вылетать из Самары в Хургаду и обратно, указало издание. Кроме того, были задержки рейсов AlMasria из Санкт-Петербурга в Египет и обратно.