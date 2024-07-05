Застрявшая в аэропорту Бангкока россиянка смогла вылететь в Москву

Прожившая девять дней в аэропорту Бангкока россиянка Юлия С. смогла улететь домой. Об этом 360.ru сообщила женщина, знакомая с ситуацией.

«Житель Пхукета согласился купить Юлии билет Бангкок — Москва, а ребята из боевого братства „За державу обидно“ взяли и выслали 10 000 рублей на новый телефон и симку», — пояснила собеседница 360.ru.

Сама Юлия записала небольшое видеообращение, в котором призвала делать добро, ведь оно всегда возвращается обратно.

«Не обращайте внимания на негатив. Все прекрасно. Были неприятные ситуации, но мы это опустим, потому что каждый человек должен отвечать сам за свои поступки, всем спасибо, всех люблю», — сказала она.

Мать Юлии в комментарии 360.ru сообщила, что дочь пока еще с ней не связывалась. Сама пенсионерка пока еще пребывает в смешанных чувствах из-за случившегося.

«Я в шоке еще. Пока она со мной не связывалась, я хочу хоть голос услышать», — добавила женщина.

О сложной ситуации, в которую попала Юлия, стало известно накануне. Оказалось, что она вынуждена жить в аэропорту Бангкока, потому что не имеет возможности пользоваться средствами со своих банковских карт из-за отсутствия телефона. По крайней мере, так женщина рассказала одной из сотрудниц воздушной гавани. Вдобавок к этому? у нее закончился срок действия загранпаспорта.

Позже выяснилось, что Юлия живет в Краснодаре, ей 40 лет, раньше она работала дознавателем в полиции. Мать женщины в беседе с 360.ru отметила, что после увольнения дочь нигде не работала, но набрала много кредитов. О своей поездке в Таиланд никого не предупреждала, исчезнув еще в феврале.