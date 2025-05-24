«Защитить всех». В России предложили ввести тотальный запрет на кредиты

МВД рассмотрит тотальный запрет на кредиты для защиты россиян от мошенников

Министерство внутренних дел России обсуждает идею введения тотального запрета на кредиты. Такая мера поможет защитить людей от мошенников, заявил замначальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов, его процитировало РИА «Новости».

Он напомнил, что в стране приняли много законов, которые позволяют гражданам самозапретить себе использование кредита и так далее.

«Но у нас другая несколько концепция. Мы предлагаем и пытаемся это вывести на обсуждение, не самозапрет, а тотальный запрет и, так скажем, индивидуальную разблокировку», — объяснил Филлипов.

Замглавы департамента выразил уверенность, что подобную инициативу воспримут положительно. Такой прогноз он связал с тем, что реализация этой меры позволит МВД «защитить всех».

Самозапрет на потребительские кредиты и займы вступил в силу в России с 1 марта. За первый месяц им воспользовались почти девять миллионов человек.

Также с 1 июля российские банки станут чаще отказывать в ипотечных и автомобильных кредитах людям, которые имеют высокую долговую нагрузку.