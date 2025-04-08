Самозапрет на кредиты оформили около 9 млн россиян

Набиуллина: самозапрет на кредиты в России оформили почти 9 миллионов россиян

Почти девять миллионов россиян оформили самозапрет на кредиты. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, ее процитировало РИА «Новости» .

«Уже заработал механизм самозапрета на кредиты. Спасибо большое, что поддержали этот закон. И оформлено сейчас самозапретов почти девять миллионов: восемь миллионов 700 тысяч самозапретов граждане оформили», — сказала глава Центробанка.

По словам Набиуллиной, такое число набралось за относительно небольшой период — чуть больше месяца.

Сервис заработал 1 марта на портале «Госуслуги». Самозапрет можно поставить на потребительские кредиты и займы. При этом ограничить себе доступ к кредитам можно как полностью, так и частично. После подачи заявления данные отправят во все бюро кредитных историй.

Ранее в «Почта банке» предупредили о новой схеме мошенников с самозапретом на кредиты. Аферисты звонят под видом сотрудников МФЦ и заявляют, что услугу оформили неправильно.