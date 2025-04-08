Самозапрет на кредиты оформили около 9 млн россиян
Набиуллина: самозапрет на кредиты в России оформили почти 9 миллионов россиян
Почти девять миллионов россиян оформили самозапрет на кредиты. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, ее процитировало РИА «Новости».
«Уже заработал механизм самозапрета на кредиты. Спасибо большое, что поддержали этот закон. И оформлено сейчас самозапретов почти девять миллионов: восемь миллионов 700 тысяч самозапретов граждане оформили», — сказала глава Центробанка.
По словам Набиуллиной, такое число набралось за относительно небольшой период — чуть больше месяца.
Сервис заработал 1 марта на портале «Госуслуги». Самозапрет можно поставить на потребительские кредиты и займы. При этом ограничить себе доступ к кредитам можно как полностью, так и частично. После подачи заявления данные отправят во все бюро кредитных историй.
Ранее в «Почта банке» предупредили о новой схеме мошенников с самозапретом на кредиты. Аферисты звонят под видом сотрудников МФЦ и заявляют, что услугу оформили неправильно.