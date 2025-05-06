Банки боятся таких людей как огня. Кому с июля будут чаще отказывать в кредитах?

С 1 июля российские банки будут чаще отказывать в ипотечных и автомобильных кредитах людям с высокой долговой нагрузкой. С чем это связано, объяснил 360.ru эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

Он рассказал, что сейчас рынок находится в зоне аномально высоких процентных ставок, поэтому Центробанк хочет оградить россиян от новых кредитов.

«Банки как огня боятся закредитованных заемщиков, потому что их возможность обслуживать новые долги еще ниже, чем текущие. Соответственно, рискованная ипотека — традиционный враг для Банка России», — заявил финансист.

Он отметил, что многие заемщики с плохой кредитной историей влезают в новые долги, чтобы погасить старые. Именно с этим связаны ограничительные меры. По мнению Бархоты, они сохранятся как минимум до снижения процентных ставок.

С 1 марта в России вступил в силу самозапрет на кредиты. По данным председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной, за месяц действия закона им воспользовались почти девять миллионов человек.