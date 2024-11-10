Защита от НАТО. Учителей в России убедили надеть шапочки из фольги

Пранкер Бохан убедил учителей из РФ надеть шапочки из фольги для защиты от НАТО

Белорусский оппозиционный пранкер-акционист Владислав Бохан убедил учителей из семи воронежских школ провести мастер-класс «Шлем Отечества» по изготовлению шапочек из фольги якобы для «защиты от электромагнитных импульсов НАТО». Об этом он рассказал в своем Telegram-канале .

Пранкер сослался на «Единую Россию», чтобы ему точно поверили.

«По нашей легенде злобные натовцы планируют облучать физически и биологически русский народ. Поэтому наши учителя должны будут обучиться сопротивляться этому с помощью примитивных средств защиты, как шапочка из фольги», — объяснил он суть пранка.

По словам Бохана, он с помощью нейросети и «старого бланка» с логотипом партии оформил текст «приказа». К нему он прикрепил инструкцию по изготовлению шапочек из фольги.

В Минобразования Воронежской области отметили, что учителя проявили исполнительность, патриотизм и креативный подход, но жаль, что не отличили инициативу партии от неуместной шутки.

В конце октября пранкер Вован (Владимир Кузнецов) рассказал о доносе американского сенатора Бена Кардина в ФБР, которого они с Лексусом (Алексеем Столяровым) разыграли, беседуя от имени экс-главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, сообщили «Известия».

В конце лета сообщали, что пранкеру Эдварду Билу могли ампутировать ногу.