Пранкеру Эдварду Билу ампутируют ногу

Пранкеру Эдварду Билу предстоит ампутация ноги. Об этом сообщил в беседе с Telegram-каналом Shot двоюродный брат блогера.

Он уточнил журналистам, что медики сделали все возможное, чтобы избежать этой операции, но тщетно. По словам родственника Била, на месте перелома появилась внушительных размеров рана, из которой течет кровь и гной.

Била привезли в больницу из СИЗО 31 июля, но его состояние только ухудшалось. Адвокат пранкера Хамзат Шаро рассказал 360.ru, что блогер находился в полусознательном состоянии с температурой под 40 градусов.

Бил получил открытый перелом костей левой ноги, когда упал с самоката. Ему сделали пересадку кожи, а внутри ноги установили спицу. После ареста за административное нарушение пранкеру становилось все хуже, и его госпитализировали.