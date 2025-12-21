Зарубин пообщался с девочкой, предложившей заменить его на прямой линии с Путиным
Журналист ВГТРК Павел Зарубин познакомился девочкой, предложившей себя на его замену на мероприятиях с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в Telegram-канале.
«Попросим пресс-службу, чтобы на одном из президентских мероприятий ты побывала как журналист», — сказал Зарубин во время видеозвонка девочке.
На прямой линии с Путиным девочка призналась, что ей нравится формат передачи с Зарубиным, и сообщила, что после окончания института намерена заменить его, когда журналист уйдет на пенсию.
Глава государства ответил, что Зарубин еще очень молод, и предложил другой вариант — пройти стажировку у Павла.
Ранее факультет журналистики Уральского федерального университета пригласил к себе девочку. Павел Зарубин окончил именно этот вуз и несколько лет работает на прямых линиях с президентом.