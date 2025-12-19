Предложившую себя ведущей на прямой линии Путина девочку пригласили в УрФУ

Факультет журналистики Уральского федерального университета пригласил к себе девочку, которая во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным предложила свою кандидатуру на замену ведущего Павла Зарубина в будущем. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе вуза.

«Паша уйдет на пенсию, и я его заменю, а вы, пожалуйста, никуда не уходите — дождитесь меня. И я буду освещать вашу работу!» — заявила она главе государства.

Путин в ответ предложил девочке пройти стажировку у Павла и выразил уверенность, что журналист не откажет.

В УрФУ, выпускником которого и является Зарубин, заверили, что будут рады видеть девочку среди абитуриентов.

Ранее стало известно, что президент встретился с волонтерами кол-центра после прямого эфира. Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» продлилась 4 часа 27 минут.