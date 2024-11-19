Россиянок призвали рожать маляров и сварщиков из-за дефицита рабочей силы

Суханов пояснил, что работа по привлечению на работу мигрантов провалилась: если раньше иностранцы составляли до 80% задействованных в ремонтных работах сотрудниках, то теперь их число значительно сократилось.

«Надо рожать и сварщиков, и кровельщиков, и штукатуров, маляров. В общем, нужна рабочая сила, которая будет выполнять те виды работ, которые являются капитальным ремонтом», — заявил гендиректор регионального фонда капремонта.

По данным «Известий», это не первая попытка Суханова возложить решение проблемы с дефицитом рабочих на женщин. До этого он призывал к тому, чтобы россиянки рожали по три ребенка из-за нехватки электриков.

Ранее депутат от Курганской области Александр Ильтяков заявил, что россиянки должны приносить детей, пока «рожалка» работает. В комментарии 360.ru народный избранник заявил, что ничего грубого в своем выражении не увидел, пояснив, что использовал новое слово, говоря о детородных функциях.