Нарколог Казанцев предупредил, что курение вейпов может вызывать отек Квинке

Курение вейпов наносит вред не только легким, но и всему организму в целом, особенно, когда речь идет о подростках. Об этом радио Sputnik рассказал врач-нарколог Алексей Казанцев.

По его словам, вейпы провоцируют развитие бронхиолитов и так называемого попкорного легкого. Кроме того, содержащиеся в жидкости для курения вещества и одушки приводят к обострению уже существующих заболеваний и осложняют их течение.

«Это могут быть воспаления легких, это может быть обострение бронхитов со спастическим компонентом, которые могут привести к бронхиальной астме. И даже могут привести к отеку Квинке», — подчеркнул врач.

Он отметил, что коварство вейпов кроется еще и в том, что их употребление сложно отследить. Они не оставляют характерного запаха, как сигареты, и родителям нужно очень внимательно следить за своими детьми-подростками, которые могут навредить растущему организму.