Запрет вейпов спровоцирует нелегальный оборот этой продукции

Кабмин: закон о запрете вейпов может привести к росту нелегального оборота

Законопроект о полном запрете вейпов в России может способствовать росту нелегального оборота этой продукции, поэтому он требует переработки. Информация указана в заключении правительства, опубликованного в думской электронной базе .

«Установление указанного запрета может способствовать росту нелегального оборота такой продукции», — обозначенного в отзыве правительства.

В кабмине подчеркнули, что законопроект требует концептуальной переработки.

Межфракционный законопроект о полном запрете розничной продажи вейпов в России внесли в Госдуму уже 31 мая. Документ подразумевает запрет на торговлю как никотиновыми, так и безникотиновыми испарителями.

Врач-нарколог Алексей Казанцев ранее рассказывал — вейпы провоцируют развитие бронхиолитов и так называемого попкорного легкого. Кроме того, содержащиеся в жидкости для курения вещества обостряют уже существующие заболевания.