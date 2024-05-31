Законопроект о полном запрете продажи вейпов в России внесут в Госдуму 31 мая

Межфракционный законопроект о полном запрете розничной продажи вейпов в России внесут в Госдуму уже 31 мая. Документ поступил в распоряжение ТАСС.

Документ подразумевает запрет на торговлю как никотиновыми, так и безникотиновыми вейпами. По данным авторов проекта, с 2011 по начало 2023 года количество подростков, использующих вейпы, выросло в 10 раз. Как отмечается в пояснительной записке, вейпы преподносят как безопасную альтернативу сигаретам, но на самом деле они «наносят непоправимый вред здоровью», в том числе тех, кто окружает курильщика. Не безвредны и безникотиновые жидкости для вейпов: они состоят из веществ, которые при вдыхании в виде пара могут спровоцировать тяжелые болезни легких.

Существующие в России запреты продажи вейпов несовершеннолетним, торговли никотинсодержащей продукции с ароматизаторами и другими добавками, открытой выкладки вейпов для потребления — «легко обходятся», посетовали депутаты.

О том, что парламентарии подготовили законопроект о полном запрете продажи вейпов, было известно еще в апреле. Над документом работали представители фракций ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди».