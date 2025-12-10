Запрет на работу мигрантов таксистами и курьерами в Петербурге продлили

В Санкт-Петербурге завершился трехмесячный срок, в течение которого компании должны были заменить сотрудников-мигрантов на граждан России. Теперь эту меру продлили на 2026 год, сообщил губернатор города Александр Беглов во время прямой линии.

Это нужно, чтобы защитить рынок жилищно-коммунальных услуг. Ведь мигранты уходят из этой сферы и выбирают более простые — доставку и такси.

«У нас стал оголяться рынок необходимых кадров в коммунальной системе. Пошел перекос. Он приезжает работать одним, а потом переходит на работу доставщиком или курьером. Надо защищать свой рынок», — сказал Беглов.

Беглов отметил, что запрет на работу иностранцев в такси не привел к коллапсу, которым пугали горожан, резкого скачка цен тоже не было — машины продолжают ездить. Более того, ограничения для иностранцев создали новые вакансии для студентов, которые могли бы работать теми же курьерами.

С 1 декабря в России изменились правила въезда для мигрантов. Теперь иностранные граждане и лица без гражданства будут сдавать биометрию в пунктах пропуска.

С 2027 года МВД и другие ведомства могут запустить эксперимент по привлечению иностранных специалистов в Россию. Для этого в 2026 году необходимо будет разработать нормативные акты и подготовить инфраструктуру.