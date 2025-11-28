С 1 декабря в России изменятся правила въезда для мигрантов

С 1 декабря иностранные граждане и лица без гражданства при въезде в Россию будут сдавать биометрию в пунктах пропуска. Это часть эксперимента по цифровизации миграционного учета, рассказал РИА «Новости» адвокат, член Московского отделения Ассоциации юристов России Александр Зелинко.

Адвокат отметил, что ранее иностранцы при въезде в Россию обязаны были в течение недели зарегистрироваться в отделении МВД или почты.

С декабря прошлого года в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково, а также в подмосковном аэропорту Жуковский и в грузопассажирском пункте Маштаково в Оренбургской области начался эксперимент по цифровизации миграционного учета. Теперь иностранцы и лица без гражданства обязаны сдавать биометрические данные: их фотографируют и снимают отпечатки пальцев.

«С 1 декабря при наличии технической возможности сбор биометрии станет неотъемлемой частью процедуры пересечения границы для всех граждан стран — участниц эксперимента — Ирака, Ирана, Сирии, Египта, Вьетнама, Северной Кореи и Таиланда. Собирать биометрию теперь будут на всех пунктах пропуска», — отметил Зелинко.

Это не просто улучшение технологий, подчеркнул он, а важный стратегический ход к созданию прозрачной, контролируемой и безопасной системы миграции.

Собеседник агентства сказал, что биометрические данные позволяют точно установить личность человека, даже если он попытается использовать поддельные или чужие документы.

Сдача биометрии сделает практически невозможным въезд в страну по чужому паспорту. Депортированные иностранцы или те, кому запрещен въезд, также не смогут вернуться в Россию, даже если получат новые, легальные документы, добавил адвокат.

Ранее стало известно, что свыше 4,3 тысячи мигрантов выдворят из Подмосковья. В регионе прошла вторая фаза операции «Нелегал-2025». Ее цель — борьба с нелегальной миграцией, выявление административных нарушений и преступлений в этой сфере.