Россия может перейти к оргнабору трудовых мигрантов в 2027 году

С 2027 года МВД и другие профильные ведомства, возможно, начнут эксперимент по целевому набору иностранных специалистов в России. Для этого в 2026 году нужно подготовить нормативные документы и инфраструктуру, сообщил «Коммерсант» .

Необходимые бумаги пока не согласовали. В октябре правительство утвердило концепцию. До конца года оно должно разработать план действий.

Концепция определяет ключевые цели и задачи России в миграционной политике. В отличие от предыдущей версии, она фокусируется на естественном воспроизводстве населения. Миграционный прирост рассматривается как временная рабочая сила, привлекаемая по запросу работодателей.

В плане есть специальный раздел, который называется «Совершенствование механизмов регулирования занятости в российской экономике иностранных граждан и порядка их привлечения хозяйствующими субъектами к трудовой деятельности». Этот раздел описывает этапы подготовки к эксперименту с целевым набором иностранцев.

Изначально оператором должен был стать Минтруд, но осенью этого года в ходе подготовки концепции решение передали МВД.

Система оргнабора иностранных работников предполагает реестровую модель. После прохождения проверки на родине, иностранные специалисты будут приезжать к конкретным работодателям, вместо того чтобы получать разрешения и искать работу по прибытии в РФ.

С 1 декабря иностранцы при въезде в Россию будут проходить биометрическую проверку: их сфотографируют и снимут отпечатки пальцев. Это часть эксперимента по цифровизации миграционного учета. Собирать биометрию теперь будут на всех пунктах пропуска.