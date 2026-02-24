Министр просвещения Сергей Кравцов анонсировал перечень разрешенных игрушек для детских садов. Что в него войдет и почему такой список необходим, 360.ru обсудил с экспертами.

Председатель комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова заявила, что игрушка очень важна в становлении личности ребенка. Некоторые могут вызывать у детей страх, что во взрослой жизни выльется в серьезные фобии.

«И конечно, куклы в гробах, куклы-монстры американской компании Mattel, которая, кстати, знаменита тем, что в 2022 году передала миллион долларов, а в 2023-м — 100% от линейки продаж новых игрушек на поддержку ВСУ. Они вообще продают нам чуждые ценности и на эти деньги воюют против нас», — добавила депутат.