Запрещать не будут — только советовать: какие игрушки разрешат для детских садов
Депутат Лантратова призвала закупать качественные игрушки для детских садов
Министр просвещения Сергей Кравцов анонсировал перечень разрешенных игрушек для детских садов. Что в него войдет и почему такой список необходим, 360.ru обсудил с экспертами.
Председатель комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова заявила, что игрушка очень важна в становлении личности ребенка. Некоторые могут вызывать у детей страх, что во взрослой жизни выльется в серьезные фобии.
«И конечно, куклы в гробах, куклы-монстры американской компании Mattel, которая, кстати, знаменита тем, что в 2022 году передала миллион долларов, а в 2023-м — 100% от линейки продаж новых игрушек на поддержку ВСУ. Они вообще продают нам чуждые ценности и на эти деньги воюют против нас», — добавила депутат.
Интересно
Именно Mattel принадлежат права на куклу Барби, слаймы, игрушечные автомобили Hot Wheels и карточную игру Uno.
Кроме того, по словам Лантратовой, важно, чтобы игрушки были сделаны из качественных материалов. Запретить родителям что-то покупать нельзя, но можно посоветовать одобренные на федеральном уровне товары, подытожила парламентарий.
Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина поддержала инициативу, заявив, что она позволит ежегодно обновлять игрушки, чтобы дети могли развиваться.
По ее мнению, в список попадут товары, способствующие развитию речи, математических способностей или закладывающие социальные сценарии.
Ранее Кравцов рассказал, что планирует в рамках Года дошкольного образования значительно улучшить работу детских садов.