Стандарты работы детских садов решили изменить в России

Минпросвещения намерено улучшать работу детсадов в России. Об этом РИА «Новости» заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

«Планируем внести изменения во ФГОС дошкольного образования, усилить воспитательную составляющую. Разработаем рекомендации по современному и безопасному оформлению пространств детских садов, в том числе для детей с ОВЗ», — рассказал он.

До этого Минпросвещения объявило 2026-й Годом дошкольного образования. Инициатива предназначена для повышения качества развития и воспитания дошкольников, поддержки педагогов и улучшения инфраструктуры детских садов.

Кравцов отмечал, что план мероприятий для ее реализации будет ориентированным на практику и насыщенным. Министерство создаст оргкомитет, который учтет поступившие от регионов предложения.

Минпросвещения также подготовит список рекомендованных игрушек для детсадов.