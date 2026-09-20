ЦИК обработала четверть протоколов и назвала лидера на выборах

Центральная избирательная комиссия обработала четверть всех протоколов на выборах в Госдуму. Лидирует «Единая Россия», рассказала глава ЦИК Элла Памфилова.

За «Единую Россию» отдали голоса 57,04% россиян. Это примерно 128 из 225 списочных мандатов. Кроме того, кандидаты от «Единой России» лидируют уже в 161 из 225 одномандатных округов.

Второе место удерживает КПРФ с показателем 13,92%. На третьей строчке находится ЛДПР, за которую проголосовали 9,31% избирателей. В пятерку лидеров также проходят «Новые люди» с результатом 8,01% и «Справедливая Россия», набравшая 5,22% голосов.

Окончательные результаты голосования ЦИК озвучит не раньше 25 сентября. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев уже отметил, что выборы в России прошли достойно.