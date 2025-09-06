Запад использует тему детей в новых регионах России для пропаганды. Такое заявление губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сделал в интервью РИА «Новости» на Восточном экономическом форуме.

В среду Великобритания ввела санкции против российских молодежных движений «Движение первых» и «Волонтеры победы». Как сообщили в британском МИД, это решение принято из-за их участия в «депортации детей с Украины» и попытках дестабилизировать ситуацию в стране.

«Все, что связано с детьми, конечно же, вызывает сразу же сочувствие. Происходит манипуляция именно проблемами, связанными с детьми. Это очень искусно используется западной пропагандистской системой, которая эту тему постоянно эксплуатирует», — сказал Сальдо.

Он отметил, что в Херсонской области хорошо заботятся о детях, однако западная пресса игнорирует факты гибели детей из-за обстрелов со стороны ВСУ.

«Мы уже неоднократно передавали детей семьям, которые остались на правобережье. Все это происходит, и вся эта работа идет. Нет там такого напряженного момента, который стараются преподнести», — сказал Сальдо.

Херсонская область — это регион России, который расположен в нижнем течении Днепра и омывается Азовским и Черным морями. В сентябре 2022 года область стала субъектом Российской Федерации по итогам референдума. Однако украинская сторона не признает этот результат и продолжает обстреливать территорию.

Ранее двое жителей Херсонской области погибли и восемь получили ранения из-за украинской агрессии за сутки. Из них пять человек пострадали в Алешках, в том числе 13-летний подросток. Кроме того, сгорели два автомобиля, трава и лес на площади шесть гектаров. Из-за обстрела подстанций более 260 тысяч человек остались без электричества.