Двое жителей Херсонской области погибли и восемь пострадали из-за обстрелов ВСУ

Двое жителей Херсонской области погибли и восемь получили ранения из-за украинской агрессии за минувшие сутки. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале .

Оба погибших — в Алешкинском округе. По словам Сальдо, в их автомобиль попал украинский беспилотник.

Пять человек пострадали в Алешках, в том числе 13-летний подросток, двое — в селе Геройское, одна женщина — в Каховке. Кроме того, сгорели два автомобиля, трава и лес на площади шесть гектаров, а без электричества из-за обстрела подстанций остались более 260 тысяч человек.

Ранее три района Курской области — Рыльский, Глушковский и Кореневский — и более 17 тысяч их жителей временно оставались без света после атаки украинской армии.