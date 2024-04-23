Путину доложили о задержании замминистра обороны Иванова | 360°

Власть 23 апреля 2024, 21:48 Путину доложили о задержании замминистра обороны Иванова Песков: Путину и Шойгу доложили о задержании замглавы минобороны РИА «Новости»

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Президенту Владимиру Путину доложили о задержании замминистра обороны Тимура Иванова. Об этом РИА «Новости» сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Президенту России Владимиру Путину известно о задержании замминистра обороны Тимура Иванова», — сказал он.

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По словам официального представителя Кремля, силовики заранее поставили в известность и министра Минобороны Сергея Шойгу.

Следственный комитет ранее сообщил о задержании заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова по делу о взятке. Его назначили на этот пост в 2016 году. До этого Иванов был гендиректором подведомственного Минобороны «Оборонстроя».

Замминистра обороны более семи лет курировал вопросы жилищного обеспечения войск, а также строительство и капремонт объектов ведомства.