Замгендиректора Роскосмоса назначили космонавта Крикалева

Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев займет пост заместителя генерального директора по пилотируемым и автоматическим комплексам. Об этом сообщили в Telegram-канале госкорпорации.

В Роскосмосе уточнили, что назначение космонавта Криклева одобрил Наблюдательный совет. Кроме того, глава самарского Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов получил должность заместителя гендиректора Роскосмоса по развитию промышленности.

В феврале президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Баканова гендиректором Роскосмоса, который был заместителем министра транспорта.

Интернет-пользователи высоко оценили внешность нового руководителя госкорпорации, назвав его крашем. Сам же Баканов узнав об этом заявил, что «приятно будет, если результат покажем в космосе соответствующий».