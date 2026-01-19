«Замерз, но было фантастически!» Два англичанина нырнули в крещенскую купель в Москве

В Москве и Подмосковье продолжаются крещенские купания. В парке «Серебряный бор» в ледяную купель зашли не только россияне, но и двое англичан. Впечатлениями иностранцы поделились с Пятым каналом .

«Было холодно. Хорошо. Как сказали бы в России, я замерз, но это было фантастически! Англичане бы сказали invigorating (бодряще — прим. ред.)», — с восхищением отметил Люк.

Для него это уже не первый опыт. Впервые он окунулся в прорубь четыре года назад. Сейчас Люк приехал в Россию вместе с другом Майком, и оба решили снова пройти народный обряд.

Майк тоже не стал скрывать эмоций. Он рассказал, что не ограничился только праздничными купаниями и уже участвовал в соревнованиях по плаванию в холодной воде. Англичанин добавил, что он очень любит такие погружения и считает, что весь мир должен их попробовать. По его словам, это отличная русская традиция, которая ему очень нравится.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко также принял участие в традиционном крещенском купании в проруби. Рядом с главой государства находился его питомец — шпиц по кличке Умка.