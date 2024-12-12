Законопроект о выходном дне 31 декабря отклонили

Депутаты Госдумы не поддержали законопроект, которым предлагалось сделать 31 декабря нерабочим праздничным днем. Об этом сообщило РИА «Новости».

Авторы документа отметили, что если последний день года выпадает на рабочий, то трудовые функции выполняются не в полном объеме. Многие сотрудники берут отгулы и оформляют отпуска, чтобы подготовиться к грядущему празднику с родными и близкими.

Группа депутатов от ЛДПР внесла законопроект в декабре 2020 года.

В 2024-м 28 декабря сделали полурабочим днем, рассказал ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, дискуссии о выходных в преддверии Нового года возникают постоянно.

Правительство утвердило производственный календарь, согласно которому выходные перенесли с 28 на 30 декабря и с 7 января на 31 декабря. Благодаря этому россияне будут отдыхать с 29 декабря по 8 января.