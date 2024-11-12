Депутат Нилов: 28 декабря будет полурабочим днем

Многие россияне будут ощущать предпраздничное настроение уже 28 декабря. Именно поэтому день сделали полурабочим. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT .

Депутат указал на необходимость законодательно установить выходной 31 декабря. В 2020 году президент России Владимир Путин уже давал соответствующую рекомендацию, напомнил парламентарий.

«Если бы 31 декабря было выходным днем, то не нужно было бы 28 декабря выходить на работу, потому что эти переносы не коснулись бы субботы и воскресенья», — пояснил Нилов.

Он также отметил, что подобные дискуссии возникают ежегодно. Причина связана с неурегулированностью вопроса трудового законодательства.