Закон о новых мерах банков по борьбе с мошенниками вступил в силу

Вступил в силу закон, обязывающий банки приостанавливать транзакции, если информация о получателе денег находится в базе мошенников. Об этом сообщила пресс-служба Банка России.

Теперь подозрительный перевод будут замораживать на два дня, даже если клиент настаивает на нем. Однако если после разморозки деньги все-таки захотят перевести на тот же подозрительный счет, банку придется утвердить это поручение.

Приостанавливать начнут и переводы по новым признакам мошеннических операций, утвержденным две недели назад. Банки должны будут предупредить клиента об опасности, но, если тот подтвердит транзакцию, проведут ее.

Тем, кто выводит и обналичивает похищенные деньги, отключат доступ к дистанционному обслуживанию, а платежные инструменты заблокируют.

Ранее финансист Татьяна Белянчикова рассказала, что делать, если денежный перевод по ошибке посчитали мошенническим.