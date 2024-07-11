Центробанк назвал шесть признаков мошеннических операций

Центробанк расширил список признаков, по которым банки должны определять мошеннические операции. Приказ с обновленными критериями вступит в силу 25 июля. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Теперь банки будут обязаны приостанавливать операции, если ранее счета, по данным их антифрод-систем, уже использовались для мошеннических операций, даже если пострадавшие клиенты не сообщали об обмане.

Кроме того, банки приостановят зачисление средств на счет лиц, против которых возбудили уголовное дело.

Согласно третьему нововведению, банки должны будут учитывать предупреждения от операторов связи или других сторонних организаций.

Ранее эти ограничения касались только переводов денег на счета или с устройств, которые есть в базе мошенников Банка России, и нетипичных для клиента транзакций.

В прошлый вторник специалисты Мингосуправления Подмосковья рассказали жителям, как обезопасить себя от цифровых мошенников.