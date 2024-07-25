Россиян предупредили о блокировках переводов при признаках мошенничества

С 25 июля банки обязали приостанавливать транзакции, если данные о получателе есть в перечне мошенников. К чему это приведет и что делать, если перевод заблокировали, рассказала « Прайму » доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Плеханова Татьяна Белянчикова.

Две недели назад Центробанк расширил список признаков мошеннических операций с трех до шести. Сегодня это распоряжение вступило в силу.

Белянчикова считает, что банки теперь будут перестраховываться и блокировать переводы при малейшем подозрении, чтобы их не обвинили в нарушении закона 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Финансист предложила создать для банков дополнительные рекомендации, чтобы упростить понимание, какие переводы сомнительны, а какие нет. Кроме того, необходимо создать четкий список доказательств, благодаря которым банк сделает вывод, что перевод безопасен.

Если перевод уже заблокировали, Белянчикова призвала связываться с банком и обжаловать попадание реквизитов в базу мошенников.

При этом она подчеркнула, что подобные рекомендации придется регулярно обновлять.

«Ведь аферисты — люди изобретательные», — добавила преподаватель.

Накануне эксперт Центробанка Алексей Потехин рассказал, как поступить, если на карту по ошибке зачислили чужие деньги.