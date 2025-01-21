Заявления на отсрочку от армии для IT-специалистов начали принимать в России

Прием заявок на отсрочку от срочной службы для IT-специалистов начали в России. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

Заявление необходимо подать до 5 февраля через портал Госуслуг. Затем работодатели должны проверить и подтвердить эту информацию. До 28 февраля Минцифры передаст информацию в Министерство обороны, и до 15 июля специальная комиссия выносит решение об отсрочке.

Для Крайнего Севера сроки подачи заявлений продлили до 11 марта.

В августе замгендиректора госкорпорации «Ростех» Николай Волобуев предложил ввести отсрочку от армии для выпускников вузов и ссузов, идущих работать на предприятия оборонно-промышленного комплекса. Такая мера, по его мнению, даст выпускнику и корпоративную лояльность, и интерес к сфере деятельности.