Для выпускников вузов и ссузов, идущих в ОПК, предложили ввести отсрочку от армии

Выпускникам средних специальных и высших учебных заведений, трудоустраивающимся на предприятия в сфере ОПК, необходимо давать отсрочку от армии минимум на год. Такое мнение высказал заместитель гендиректора Ростеха Николай Волобуев, его слова привела пресс-служба госкорпорации.

«Заканчивает молодой человек колледж или вуз, и его сразу забирают на службу. Через год он возвращается, при этом все, что он учил в течение трех-пяти лет, забывается за это время. И далеко не факт, что он в принципе захочет вернуться на свое рабочее место», — подчеркнул он.

Отсрочка, по мнению Волобуева, даст вчерашнему выпускнику и корпоративную лояльность, и интерес к сфере деятельности, и возможность применить свежие знания на производстве.

Кроме того, он предложил ввести целевое обучение в ссузах по аналогии с вузами. Эти идеи выдвинули в рамках формируемых сегодня нацпроектов по кадровой политике.

В июле «Госуслуги» начали принимать заявления на отсрочку от армии для IT-специалистов.