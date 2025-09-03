Захарова заявила о росте числа дипфейков в российском инфополе

На Восточном экономическом форуме официальный представитель МИД России Мария Захарова озвучила данные АНО «Диалог Регионы» о росте числа дипфейков в отечественном информационном пространстве. В 2025 году, по сравнению с показателями 2024 года, был зафиксирован трехкратный рост, сообщил Telegram-канал «Лапша Медиа» .

Мария Захарова обратила внимание, что речь идет о серьезных дипфейках. С начала года обнаружен 231 уникальный дипфейк и около 29 тысяч их копий. По словам представителя МИД, это в три раза превышает показатели за весь 2024 год, хотя 2025 год еще не завершен.

«Это не просто мемы с голосом, не просто картинка или коллаж, а настоящие дипфейки. Это в три раза больше показателей за весь 2024 год, а 2025-й еще не закончился, и эта статистика за первую его часть», — подчеркнула Мария Захарова.

За восемь месяцев 2025 года количество обнаруженных дипфейков выросло в 11,4 раза по сравнению со всем 2023 годом. Эксперты подчеркивают, что 88% этих подделок касаются наиболее важных социальных тем, таких как политика и государственная безопасность.

Ранее появился дипфейк с министром обороны России Андреем Белоусовым, который якобы заявил, что защищать Родину идут только бедняки из глубинки. Он также «обвинил» ЦБ РФ в увеличении разрыва в доходах населения. Оказалось, что ролик был создан украинскими ЦИПсО.