Захарова заявила о потере интереса России к мнению Запада
Захарова: россиянам больше не нужно ничего доказывать Западу
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала главный результат работы властей страны за последние годы. У россиян больше нет потребности доказывать что-либо Западу, заявила она в эфире радио Sputnik.
«Нам стало все равно, что они там, русофобят или не русофобят. <…> То, что чувствуют сейчас ребята на передовой, люди в регионах, страна в целом, для нас важнее, нежели истории про красивых славянских женщин, которые там придумали. Для нас важнее то, что происходит здесь», — сказала Захарова.
По ее словам, в ряде западных стран наблюдается рост симпатий к России, однако отступать в связи с этим от своих позиций Москва не станет.
Ранее Захарова пошутила об опасности российских женщин для иностранцев. Она рассказала, что мужчины едва могут держать себя в руках, когда видят красавиц из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и других городов.