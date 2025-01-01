Захарова пошутила об опасности женщин в России для иностранцев

Живущие за границей россияне и иностранные мужчины неоднократно говорили, что из-за красоты женщин находиться в России опасно. Об этом в эфире радиостанции Sputnik рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Видела огромное количество мужчин, которые говорили мне лично: „Нет, это опасно, мы понимаем“. Я говорю: „Почему?“ Говорят: „Женщины. Это невозможно. Мы не сможем держать себя в руках“», — отметила она.

Захарова уточнила, что в основном у приезжающих такая реакция наблюдается во время поездок в Москву, Казань или Санкт-Петербург.

«Говорят: „Что происходит? Почему они так красиво одеты? Почему женщины так выглядят?“ Я говорю: „Да нет, мы просто так живем“», — добавила дипломат.

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