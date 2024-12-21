Захарова раскрыла секрет своего новогоднего стола

Захарова: на Новый год приготовлю салат оливье, чтобы хватило на несколько дней

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призналась, что собирается приготовить на Новый год традиционный салат оливье, причем в больших количествах. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Я не знаю, есть ли наш человек, который на Новый год не будет готовить или есть салат оливье. Готовим его всей семьей», — рассказала дипломат.

Захарова добавила, что готовит салат в больших количествах, чтобы его хватило не только на новогодний стол, но и на несколько дней. По ее мнению, салат намного вкуснее не в ночь на 1 января, а уже на второй и даже третий день после праздника.

Дипломат также призналась, что планирует встретить Новый год вместе с семьей и друзьями в Москве и Подмосковье.

Ранее врач Вера Сережина рассказала, что добавление в салат оливье отварной куриной грудки или индейки вместо колбасы, а греческого йогурта взамен майонеза сделает его намного более полезным.