Врач Сережина: отварная индейка вместо колбасы сделает салат оливье полезнее

Главным блюдом новогоднего банкета у многих станет традиционный салат оливье. Врач Вера Сережина в беседе с РИАМО рассказала, как сделать его более полезным.

Специалист посоветовала вместо колбасы добавить в салат отварную куриную грудку или индейку. Эти продукты содержат меньше соли и жира. Соленые огурцы можно заменить свежими, а майонез — греческим йогуртом, отмечает kp.ru.

Кроме того, вместо картофеля в оливье можно положить свежее авокадо. Этот плод содержит полезные жиры и не вызывает резких скачков уровня сахара в крови.

Конечно, такой салат будет отличаться от классического рецепта, но он точно удивит гостей и позволит наслаждаться вкусом без вреда для здоровья.