Захарова поздравила россиян с Первомаем

Официальный представитель МИД Мария Захарова поздравила всех с праздником 1 Мая. Она опубликовала фото-открытку в своем телеграм-канале .

На изображении видно здание МИД в окружении цветов и надпись «Мир, труд, май».

«С Праздником!» — добавила представитель внешнеполитического ведомства.

С праздником весны и труда россиян также поздравил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он пожелал гражданам успехов и всего самого доброго, а также напомнил о том, что профсоюзы активно защищают права и интересы трудящихся.

По его словам, они помогают совершенствовать законодательство, выполнять социальные гарантии, а также вносят большой вклад в решение задач, связанных с повышением качества жизни людей.

Ранее аналитики перечислили направления, которые россияне чаще всего выбирают для путешествий на майские праздники. В числе городов-лидеров оказались Казань, Санкт-Петербург и Минск.