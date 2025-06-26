Захарова объяснила полет спецборта «России» в США

Полет в Нью-Йорк самолета Ил-96 специального летного отряда «России» — это обычный вывозной рейс. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

В рамках этого полета воздушное судно доставило в Соединенные Штаты новых сотрудников. Этот же спецборт заберет тех, кто возвращается из командировки.

«Это обычный вывозной рейс. Их несколько в году. Отвозит новых сотрудников в Вашингтон и Нью-Йорк, а на обратном пути забирает сотрудников, возвращающихся из командировки», — объяснила дипломат.

Самолет СЛО «России» вылетел из пункта назначения около 11:30 и провел в воздухе почти 11 часов, согласно данным Flightradar24. Борт обеспечивает перевозку первых лиц государства, в том числе президента, правительство и спикеров парламента.