Самолет спецотряда «Россия» приземлился в Нью-Йорке после длительного перелета

Самолет спецотряда «Россия» с неизвестными пассажирами совершил перелет из Санкт-Петербурга в Нью-Йорк. Об этом свидетельствуют данные сайта Flightradar24 .

Рейс RA-96018 вылетел из России около 11:30 и провел в воздухе почти 11 часов. Специальный летный отряд «Россия» обеспечивает авиаперевозки первых лиц государства, включая президента, правительство и спикеров парламента.

Кто именно прибыл в США на этом самолете, пока неизвестно. Обычно такие рейсы выполняются по специальным распоряжениям.

Ранее RT сообщил, что американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции в Гааге заявил, что собирается провести разговор с главой России Владимиром Путиным. Однако он не уточнил, когда именно состоится диалог лидеров двух государств.