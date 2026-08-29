Захарова назвала условие для выступлений зарубежных артистов в России
Захарова: Россия закрыла двери для артистов с нацистскими взглядами
Россия не отказывалась от сотрудничества с зарубежными артистами, однако не примет исполнителей, которые придерживаются нацистской или неонацистской идеологии. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила на полях Фестиваля новых медиа в мастерской управления «Сенеж».
Поводом для комментария стало возможное выступление в Санкт-Петербурге американского рэпера Канье Уэста.
«Наши двери закрыты только для тех, кто исповедует нацистскую или неонацистскую, националистическую идеологию, соответственно, нарушая и наши законы», — подчеркнула Захарова.
Представитель МИД отметила, что в России регулярно проходят международные конференции, форумы и другие крупные мероприятия. И в их программы входят концерты как российских. так и зарубежных исполнителей.
Ранее организаторы концертов Уэста опровергли сообщения об отмене выступлений артиста на «Газпром Арене» и призвали поклонников дождаться официальной информации.