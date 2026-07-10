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Захарова назвала слухи о выездных визах для россиян иноагентской ахинеей

Захарова: слухи о выездных визах для россиян — ахинея иноагентств

Фото: РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ахинеей слухи о якобы готовящемся законе о выездных визах для россиян. Об этом сообщило РБК.

Ранее в средствах массовой информации, признанных иностранными агентами, появились материалы о том, что в МИД России якобы разрабатывают закон о визах, которые должны будут получать россияне для выезда за рубеж.

«Ахинея. Классика иноагентства», — ответила Захарова на просьбу прокомментировать эти публикации.

В июле Словакия приостановила выдачу шенгенских виз гражданам России. За прошлый год российские туристы потеряли 4,5 миллиона евро из-за отказов в шенгене.