Захарова назвала слухи о выездных визах для россиян иноагентской ахинеей
Захарова: слухи о выездных визах для россиян — ахинея иноагентств
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ахинеей слухи о якобы готовящемся законе о выездных визах для россиян. Об этом сообщило РБК.
Ранее в средствах массовой информации, признанных иностранными агентами, появились материалы о том, что в МИД России якобы разрабатывают закон о визах, которые должны будут получать россияне для выезда за рубеж.
«Ахинея. Классика иноагентства», — ответила Захарова на просьбу прокомментировать эти публикации.
В июле Словакия приостановила выдачу шенгенских виз гражданам России. За прошлый год российские туристы потеряли 4,5 миллиона евро из-за отказов в шенгене.