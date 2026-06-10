Отказы в шенгене обошлись российским туристам более чем в 4,5 миллиона евро

АТОР: отказы в шенгене обошлись российским туристам более чем в 4,5 млн евро

В 2025 году шенгенскую визу не одобрили примерно 43 тысячам россиян, их материальные потери превысили 4,5 миллиона евро. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«В 2025 году почти 43 тысячи россиян получили отказ в шенгенской визе. Доля отказов снижается третий год подряд», — заявили в АТОР.

При этом потери заявителей остаются серьезными. Только на консульских сборах они могли потерять около 3,6–3,7 миллиона евро, а с учетом сервисных сборов визовых центров — более 4,5 миллиона.

По данным Еврокомиссии, в прошлом году консульства стран Шенгена обработали 679,4 тысячи заявок от россиян, это на 12% превышает показатель 2024 года (606,6 тысячи заявлений).

Положительное решение приняли по 618,8 тысячи заявок, отказы получили около 43 тысяч человек. При этом процент отказов снижается: в 2023-м он составлял 10,6%, в 2024-м — 7,5%, а в 2025-м — 6,3%.

Ранее представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт заявил, что ЕС введет новые ограничения на выдачу шенгенских виз россиянам.