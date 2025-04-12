Захарова назвала актом самострела отзыв приглашения ТАСС на World Press Photo

Решение организаторов международного конкурса фотографов World Press отозвать приглашение фотокорреспонденту ТАСС Михаилу Терещенко на церемонию награждения стало «актом самострела». На это в Telegram-канале указала официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Это такой позор, что лучше бы молчали. Возникает вопрос, фотографии на конкурс принимать будут только с нейтральными сюжетами: природа, цветочки, бабочки? Нынешняя ситуация — акт самострела World Press Photo», — написала она.

Захарова напомнила, что ТАСС не только участвовал в этом конкурсе, но и выигрывал главные призы.

«Фотографии ТАСС с 1956 по 1992 год более 25 раз занимали призовые места на конкурсе, создавая ему реноме», — подчеркнула представитель МИД.

Ранее стало известно, что организаторы конкурса фотографов World Press Photo отозвали приглашение Терещенко на церемонию, которая пройдет в мае в Амстердаме. В качестве причины они назвали «возросшую напряженность на европейском континенте».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что российским СМИ и журналистам не дают нормально работать на Западе.