Песков: в Европе журналистов из России лишают свободы слова

Российским журналистам и СМИ на Западе не дают нормально работать, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире Первого канала . По его словам, именно так выглядит свобода слова по-европейски.

«Не дают вещать российским вещателям. Не дают работать нашим журналистам, их лишают возможности продлевать аккредитации. Вот такая свобода слова по-европейски», — сказал пресс-секретарь президента.

Сегодня, 27 ноября, немецкие власти объявили о закрытии корпункта Первого канала. Корреспонденту Ивану Благому и оператору Дмитрию Волкову приказали покинуть страну до 15 декабря. В Германии россйикий канал назвали угрозой общественному порядку и безопасности Европы.