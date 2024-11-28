Российским журналистам и СМИ на Западе не дают нормально работать, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире Первого канала. По его словам, именно так выглядит свобода слова по-европейски.
«Не дают вещать российским вещателям. Не дают работать нашим журналистам, их лишают возможности продлевать аккредитации. Вот такая свобода слова по-европейски», — сказал пресс-секретарь президента.
Сегодня, 27 ноября, немецкие власти объявили о закрытии корпункта Первого канала. Корреспонденту Ивану Благому и оператору Дмитрию Волкову приказали покинуть страну до 15 декабря. В Германии россйикий канал назвали угрозой общественному порядку и безопасности Европы.
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«Свобода слова по-европейски». Песков — о притеснениях российских журналистов на Западе
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