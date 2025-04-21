Загранпаспорт Жириновского выставили на торги в Санкт-Петербурге

Полученный политиком Владимиром Жириновским в 1992 году загранпаспорт выставили на продажу в «Северном аукционном доме» Санкт-Петербурга. Об этом в Telegram-канале сообщила «Фонтанка» , опубликовавшая фотографию документа, сделанного еще на советском бланке

Паспорт политик получил в октябре 1992-го. Документ действовал ровно пять лет. Оставленные таможенниками печати также свидетельствуют, что по этому паспорту Жириновский летал в Болгарию летом 1993 года.

Начальная стоимость лота составила 100 тысяч рублей. По данным издания, внутри документа, кроме отметок пограничной службы, есть визы, которые получал Жириновский в конце 1990-х годов, а также его личный автограф. Торги пройдут 27 апреля.

Внутренние и заграничные паспорта нового образца россияне начали получать только в 1997 году. Советские документы прекратили быть действительными в 2004-м.

В начале апреля, в годовщину смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского, телеканал НТВ опубликовал одно из последних интервью, которое политик дал в январе 2022 года.

Жириновский спрогнозировал, что Россия вступит в военный конфликт, из которого выйдет победительницей. При этом он отметил, что если боевых действий не будет, то страна продолжит двигаться по выбранному ей пути.